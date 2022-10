Va passar de nit... quan es va pintar "La noche estelada".

Aquesta temporada en Victor Ruiz Novel, escriptor, ens proposa revisitar fets que van passar de nit. En aquesta ocasió en Victor ens posa en mode impressionista, o potser puntillista, ja ho escoltarem en el seu viatge que ens porta a descobrir a Vincent Van Gogh, un dels pintor més cotitzats avui en dia i que, en canvi, en vida tan sols va aconseguir vendre un quadre. Realment estava tan boig com diu la ficció sobre ell? Realment es va tallar una orella sencera? Com va crear alguns dels quadres més emblemàtics de la seva carrera? Com va ser la nit en que es va pintar "La nit estelada" un quadre que podria valer actualment entre 500 i 1000 milions de dòlars. Ens ho explica en Victor al nits de ràdio amb David Cervelló.