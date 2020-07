Pablo Mérida ens comenta el palmarès del BCN FIlm Fest 2020 en el que destaca:



Millor pel·lícula: REGRESO A HOPE GAP, de William Nicholson

Premi de la crítica ACCEC: CORPUS CHRISTI, de Jan Komasa

Millor Guió: Shaun Grant, per LA VERDADERA HISTORIA DE LA BANDA DE KELLY

Premi a millor actor: Josh O'Connor, per REGRESO A HOPE GAP

Premi a millor actriu: Rosamund Pike, per MADAME CURIE



També comentem les recaudacions de la darrera setmana que va ser la primera amb assistència de públic a les sales i fem esment de les estrenes de la setmana.