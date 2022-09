Nits de Ràdio 06/09/2022

NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló..





Òscar González ens proposa dues sèries de sci-fi, per una banda Star Trek Strange New Worlds, per l'altre, la tercera temporada de "For All Mankind"





Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser l'enfonsament del Titànic.





Amb la Rosa Domingo donem veu a la Directora de la Fundació Ires, Natàlia Valenzuela.





Ciara Molina ens presenta el seu llibre sobre el món de la parella "Si aprieta no es tu talla"