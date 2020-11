Com podem assegurar que som humans i no una simulació d'intel·ligència artificial?

L'evolució de la intel·ligència artificial i la por a si podria arribar a passar, en un futur proper, que les màquines siguin prou autosuficients com per tenir la temptació de pensar que els humans no aportem res al planeta i decideixin eliminar-nos ha estat un dels arguments habituals de la ciència ficció.

El nostre científic Sheddad Kaid-Salah Ferrón ens parla del que es coneix avui en dia per IA i dels dubtes que genera, fins i tot des de un punt de vista filosòfic de què ens fa humans i com ens podem diferenciar d'una simulació.

Parlem de la figura de Turing, el seu test i si segueix sent eficaç aquest mètode per diferenciar un humà d'una màquina a través de les respostes a unes determinades preguntes

Com podem assegurar que som reals i no una simulació feta per "ordinador"?

Tot això i molt més ens ho explica al Nits de Ràdio amb David Cervelló