Com funcionen les vacunes que vol aprovar la comunitat europea? Com ho fan per evitar que ens infectem de la Covid-19?

En Sheddad ens posa al dia, fent una mica de resum del que sap fins el dia d'avui la comunitat científica sobre el coronavirus, el covid-19 del que tan se'n parla a diari.

Divulga, explicant tots i cada un dels conceptes que tan escoltem a les notícies i que potser no queden del tot clars, com per exemple com infecta el virus, a quins altres s'assembla, quines diferències té amb anteriors coronavirus? Perquè ens vam relaxar tant tots a principis de l'any passat tot infravalorant la seva capacitat de contagi?

En Sheddad a mes ens parla del seu nou llibre "Microbis" ja que com ell mateix diu: "miris on miris, el terra, una gota d'aigua, l'aire i fins i tot la teva pell, hi ha éssers vius massa petits com per poder ser vistos"

Són els MICROBIS; organismes vius individuals formats per una sola cèl·lula, imprescindibles per a la vida a la Terra.

Ens ho explica el nostre divulgador al Nits de Ràdio, amb David Cervelló