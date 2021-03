La veu de la dona als negocis

Lideratges, la presència de la dona a la política

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 28è programa de la temporada, començarem amb l’espai d’actualitat on l’advocada, mediadora i cofundadora de Dispute Management, Mercedes Tarrazón ens explicarà les conclusions del II Congrés Dona i Empresa, organitzat per la Comissió Dona i Empresa de PIMEC. A la tertúlia parlarem de la presència de les dones a la política amb Esther Niubó diputada al Parlament pel PSC i portaveu socialista de la Comissió d’Ensenyament, Jenn Díaz, diputada d'Esquerra Republicana al Parlament, escriptora, filòloga, traductora i feminista i Gemma Geis, diputada i portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya A la secció Corresponsabilitat on parlarem amb Jordi Martínez, director d’Educació Financera de l’Institut d’Estudis Financers, seguim amb la secció bimensual ‘La notícia immobiliària’ en la que parlarem amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l’Òscar Gorgues sobre les últimes dades publicades per l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya sobre l’evolució del preu del lloguer des de l’aprovació de la regulació de preus el passat 22 de setembre i acabarem amb la secció Finances i Creixement Econòmic amb Conchita Álvarez, Directora de Recursos Humanos de Banco Sabadell sobre la diversitat a les empreses.