La veu de la dona als negocis

Lideratges, Dones, start-ups i Business Angels

Podcast complert del programa Lideratges amb Ariadna Belver. Al 33è programa de la temporada, Avui començarem amb l’espai d’actualitat parlant sobre l’assetjament denunciat per les “riders” amb Carmen Juares, responsable de Noves realitats del treball i precarietat de CCOO de Catalunya. A la tertúlia parlarem sobre la presencia de les dones a les start-ups, com a líders i com a inversores amb Blanca Ochoa, advocada, membre i secretària del Comité Executiu de WA4Steam Business Angel, Rebeca Pérez, CEO de Inviertis, Helena Torras, Fundadora de PAO Capital, Consellera Independent, membre de WeRockCapitaL I Juan Álvarez, coordinador del IEF Angels Network, la xarxa de Business Angels creada per l'Institut d'Estudis Financers i Seed&Click. A la secció Corresponsabilitat on parlarem amb Ester Oliveras vocal de la Junta de Govern i presidenta de la Comissió d’igualtat i Diversitat del Col.legi d’Economistes de Catalunya, seguim amb la secció bimensual ‘La notícia immobiliària’ en la que parlarem amb el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l’Òscar Gorgues el Tribunal Constitucional alemany ha anul·lat la llei de congelació de lloguers de Berlín i acabarem amb la secció Finances i Creixement Econòmic, de la mà de Banc Sabadell amb Sonia Mulero, Directora de Fundació Banc Sabadell que ens parlarà del foment i acompanyament del talent.