Families, infants i adolescents en situació de vulnerabilitat

Al 10è programa de la 3a temporada, començarem amb l’espai d’actualitat parlant sobre la cerca de talent, les dificultats actuals o com està el panorama del mercat laboral amb Lluís Jiménez, president de la Asociación de Empresas de Búsqueda y Selección. A continuació a la tertulia parlarem sobre la situació de pobresa a Catalunya i l’Ultim Informe de Caritas “Cuidar i creixer en la fragilidad amb Míriam Feu, responsable de análisis social e inci-dencia en Cáritas Barcelona, Maite Soler, presidenta de la Comisió d’Economistes per una Eco-nomía Social del Col.legi d’ Economistes de Catalunya, Ferran Busquets, president d’Arrels Fun-dació i Carmen Garcia, responsable del programa de infancia de Cáritas Española i col.labora-dora de la Fundación FOESSA A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Mari Cañete que te el pare i la mare amb Alzheimer i el pare José Cañete va desapareixer quan va sortir de casa seva a Sabadell fa més de 25 dies i encara no l’han trobat i acabarem amb la secció Empresa en femeni amb Nuria Coll, Fundadora de Ets el que Menges.