Regidor de Seguretat de Girona, Eduard Berloso, ens explica com funcionarà la nova app per a telèfons mòbils que ajudarà a fer més segurs els carrers de la ciutat. Segons Berloso, la geolocalització permetrà que les usuaries apuntin les zones més perilloses de la ciutat i quins problemes hi ha. Amb aquesta informació, després, l'Ajuntament podrà actuar per solucionar els possibles problemes.