La Ciutat d'estiu 31/07/23

Últim dia de juliol a 'La Ciutat d'Estiu' fent un repàs a l'actualitat més destacada de la jornada. Obrim programa coneixent la reivindicació de la Plataforma Defensem Can Raventós, al barri de Sarrià de Barcelona, per evitar que desaparegui un dels pulmons verds de la ciutat. Com cada dilluns, hem repassat les lectures recomanades de l'estiu amb la Núria Sanz i la Mercè de Clascà ens ha parlat d'Art. Al Backstage ens ha visitat en Joan Julivert per analitzar les bambolines del món de la comunicació i estratègia política després de les eleccions generals del passat 23 de juliol.