LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

La Ciutat d'Estiu 28/07/2021

Podcast del programa complet de La Ciutat d'Estiu amb Jaume Mas. Al programa d'aquest dimecres, parlem amb el sindicat Metges de Catalunya per veure com estan vivint aquesta cinquena onada. I és a causa de la pressió hospitalària l’absentisme laboral entre els sanitaris ha tocat sostre en els últims dies. A més, a les portes de l’agost, el col·lectiu adverteix que no acceptaran una cancel·lació de les vacances dels professionals.