Al programa d'aquest divendres hem parlat amb Josep Antoni Mur inspector cap del cos d'agents rurals sobre com afecten les onades de calor, la sequera o els boscos sense netejar als incendis forestals. Amb l'Ot Burgaya parlem de llibres que parlen de cinema, sense ser llibres estrictament de cinema. L'Ethan López ens parlarà parlem de les millors guinguetes per gaudir del cap de setmana. I acabem amb les notícies més curioses de les que encara no s'ha parlat prou.