La Ciutat d'Estiu 25/08/2022

Al programa d'aquest dijous hem parlat amb Enric Solé administratiu de la protectora lliga per a la protecció d'animals i plantes sobre l'abandonament de gossos i gats i quina és la situació actual que viuen. Un dijous més anem de restaurant de la mà del Slow &Low i parlarem d'humor a Catalunya amb Kike de "la Llama Store" l'única llibreria dedicada íntegrament a l'humor. Amb l'Ethan López parlarem de la cançó de l'estiu, quina és la guanyadora d'aquest any? I per acabar la Núria Sanz, ens vindrà a parlar de literatura, última secció d'aquest estiu amb la que descobrirem la figura d'Oscar Wilde.