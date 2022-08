La Ciutat d'Estiu 24/08/2022

Al programa d'aquest dimecres parlem amb el Marc Solé sobre les crítiques a les xarxes socials i ens descobreix algunes de les més divertides que podem trobar en pizzeries. Hem parlat amb Enric Solé, administratiu de la protectora "Lliga per a la protecció d'animals i plantes" sobre l'abandonament de gossos i gats i quina és la situació actual que viuen. Amb el Marc Sala continuem navegant per l'història de la música, en aquest cas, sobre els estils influenciats per la música electrònica i l'Hetan López ens parla, com cada dimecres, de les portades de les revistes del cor que sempre venen amb novetats.