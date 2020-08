Sabadell pren mesures per controlar els rebrots però sense alarmismes

Precisament avui Salut ha anunciat que farà proves PCR deforma massiva tant a Sabadell com a Terrassa i Ripollet, amb l’objectiu de controlar l’augment de les últimes setmanes. És per això que durant els propers dies es muntaran diverses carpes amb l’objectiu de fer les proves i per tant, que no s’hagin de prendre mesures més restrictives en aquestes zones. Tot i això, des de l’Hospital Taulí de Sabadell es mostren tranquils davant la situació i asseguren que tot i estar atents als rebrots la situació està dintre de la normalitat