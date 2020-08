Només la meitat dels taxis de Barcelona circularan durant l'agost

El sector del taxi de Barcelona ha arribat a un acord perquè només hi circulin la meitat dels taxis durant l'agost. La decisió s'ha pres per la baixada de feina dels últims mesos. Una baixada que suposa entre un 70 i un 80% respecte el que és habitual en aquestes dates. Tito Álvarez, coordinador d'Élite Taxi, l'associació amb més representació al sector, ho ha explicat a 'La Brúixola d'Estiu'.

Durant les quatre setmanes d'agost només circularan uns 3.500 taxis, la meitat dels que ho fan habitualment. El sector ha pres la decisió per evitar que els vehicles circulin per la ciutat buscant clients que no troben o que s'hagin d'esperar durant hores a l'aeroport