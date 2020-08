La Federació de Pares i Mares de Catalunya veu insuficients les mesures per reobrir les escoles

Educació ha presentat el pla amb les mesures pel retorn escolar de forma segura. El pla contempla diversos escenaris i posa l’aïllament, les proves PCR i els grups de convivència estables com a principal barrera davant d’un possible rebrot.

Des de la FaPaC consideren que les mesures deixen molts interrogants sense respondre i que les mesures no impedeixen els contagis, sinó que s’actua un cop es detecti un cas. Des de la Federació de Pares i Mares de Catalunya creuen que no s’han pres les mesures necessàries que passaven per reestructurar el sistema educatiu.