La Brúixola d’Estiu 30/07/2020

LES HISTÒRIES DE L’ESTIU

Podcast complet del programa ‘La Brúixola d’Estiu’ amb David Morales. Al xiringuito d'aquest dimarts ens visita el periodista Lluis Guilera. En l’actualitat entrevistem al President de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, per saber com acullen el relaxament en les restriccions de confinament. També l’Arantxa Juan ens desvetlla què és un cliffhanger, i la Júlia Farré ens dona els consells per mantenir una vida sana. I amb en Carlos Aguilar repassem les sèries de dibuixos animats que han marcat diverses generacions.