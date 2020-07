La Brúixola d’Estiu 28/07/2020

LES HISTÒRIES DE L’ESTIU

Podcast complet del programa ‘La Brúixola d’Estiu’ amb David Morales. Al xiringuito d'aquest dimarts hem tingut al grup Maruja Limón que ens han portat les seves melodies flamenques amb sons de rumba, pop o sons urbans. En l'actualitat hem parlat amb la Federació de Locals d'Oci Nocturn que dilluns van presentar un recurs contra el tancament que va ordenar divendres la Generalitat. L'Arantxa Pérez ens dona els consells per a infants per aquest estiu tan atípic. La Rosa Domingo ens ha donat uns consells essencials per a passar un estiu emocionalment estable. A banda, també hem tingut les seccions habituals.