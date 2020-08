Jaume Ripoll, cofundador de Filmin, una clara aposta per la cultura de qualitat

Filmin Fa 10 anys tres persones, el Jaume Ripoll, el Juan Carlos Tous i el José Antonio de Luna van ser els primers al nostre país que van apostar per llançar un model de plataforma digital de continguts de vídeo en streaming per subscripció.

En aquella època ningú no apostava per aquest tipus de servei de pagament, i quedava molt encara perquè arribessin gegants com Netflix per acostumar-nos a pagar per veure pel·lícules i sèries a Internet. Van crear Filmin, una plataforma barcelonina que s’ha fet un lloc entre els usuaris. Avui ens acompanya el Jaume Ripoll, cocreador i director editorial de Filmin.