La doctora Inmaculada Pitarch ens explica com podem detectar la malaltia degenerativa que afecta a nens menors de dos anys.

L’AME pot tenir conseqüències fatals si no es detecta a temps. Així que la família hi juga un paper clau a l’hora de detectar-ho en els nens. Tot i això, amb un tractament a temps es pot tractar i no deixar seqüeles.