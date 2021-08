LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 5/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer si tenien anècdotes gracioses de casaments. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui fa 59 anys que va morir l'actriu i cantant Marilyn Monroe. Seguidament hem entrevistat a Carme Farrarons, representant de la família Farrarons propietaris de l'Hotel Llevant de Llafranc, per tractar el tema de l'arribada de turistes estrangers a Espanya. A posteriori, hem parlat sobre que hi ha hagut un rècord de dones afiliades a la Seguretat Social, però temporals i amb baixos salaris, amb el director d'Adecco Group Institute, Javier Blasco. Després hem fet una secció amb La Forte, i una altra amb el Nacho. També hem comptat amb la visita de l'Alan Lillo, actor, imitador i humorista de programes com Crackòvia o Polònia. Seguidament hem tingut la secció del ja conegut “grupete de noche” per parlar de Twitter. I, finalment, com cada dia, la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.