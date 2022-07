LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 27/07/2022

Podeu escoltar el programa complet de La Brúixola d’Estiu amb Marco Chiazza. Avui hem posat el focus en els concerts que s’estan celebrant aquest estiu i ens hem preguntat: quin és l’últim concert al que has anat o has regalat entrades per anar? Hem començant repassant l’actualitat informativa amb la Montse Valls i els esports amb José Agustín Gómez, i hem entrevistat l’Ami Bondia, que somiava amb conèixer Alejandro Sanz i es va acabar convertint en la seva cap de premsa. Amb l’Anna Quirante hem baixat al carrer a buscar respostes a la pregunta del dia i després l’empresari Roger Montañola ens ha vingut a parlar dels reptes del futur. L’Izan López i l’Anna Quirante hem repassat les portades de la premsa del cor. A partir de les nou, hem entrevistat a Martín Pérez, director del Festival de Pedralbes, i a l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, aprofitant que avui ha començat el Festival Internacional de Música de Cambrils. També hem conegut una proposta lúdica que consisteix en banyar-se amb tonyines roges salvatges i hem abordat la manca de socorristes a les piscines catalanes. I en l’última hora de programa, hem parlat de moda amb l’Elena Hernández; de llibres amb l’Albert Postils; i, per acabar, hem inaugurat els jocs de La Brúixola d’Estiu.