La Brúixola d'estiu 24/07/23

Avui a “La Brúixola d'estiu”hem analitzat el resultat electoral amb Lluís Pastor, professor de la UOC. També parlem amb Artur Mas, expresident de la Generalitat de Catalunya, per analitzar l'actualitat política i parlar de la seva trajectòria. Amb Àngel Lemus hem sortit al carrer per preguntar sobre l'opinió dels votants en cas que es produís una repetició electoral el mes de desembre. la Claudia Mas ens parla de les dones a l'esport i amb Adrià Dolz hem iniciat la secció “Notícies que no t'importen” parlant sobre els efectes de l'alcohol arran de la notícia d'un home que va pujar els Alps Italians buscant el seu hotel.