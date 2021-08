LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 19/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant quina ha estat la prohibició de la COVID que més els ha costat complir. Després d'això hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui, però del 2015 va morir l'actriu Lina Morgan. Seguidament hem entrevistat a Antonio Pastor, advocat i soci del bufet Círculo Legal Barcelona, per parlar de l'auge dels eCommerce. A posteriori, hem tingut la secció del Nacho, i després hem parlat amb Jordi Albert García, el CEO de James Brand & Co, sobre que aquest estiu el màrqueting surt a lligar. A continuació, hem rebut al Toni Mascaró, fundador i director d' eMascaró, per tractar el tema de la digitalització a les empreses. Després, la Carla Lladó ens ha portat la seva secció, i per acabar, com cada dia, hem comptat amb la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció del viral del dia.