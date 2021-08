LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 18/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant si els havia passat alguna cosa que esperaven que passés, i que finalment no va succeir. Després d'això hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui del 1969 va finalitzar el Festival de Woodstock. Seguidament hem rebut a l'Albert Sancho, estudiant de periodisme, per parlar de pel·lícules que van predir el futur. A posteriori, hem entrevistat a Jordi Solé Tuya, director executiu de Kreedit, per tractar el tema de com afecta les pymes aquest segon any de pandèmia. A continuació la Leo Margets ens ha portat la seva secció setmanal, i també la Meritxell ha vingut per parlar de pel·lícules i bandes sonores. Després, hem parlat amb l'Emma Corretger, advocada, economista i sòcia de CIM Tax & Legal, sobre com afecta la nova Llei de la lluita contra el frau fiscal a les SICAV. I per acabar, com cada dia, hem comptat amb la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció del viral del dia.