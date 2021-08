LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 11/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quin és el seu equip de futbol, si és que en tenen. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui del 1967 va néixer Enrique Bunbury, cantant del grup Héroes del Silencio. Seguidament, i per acabar el programa d'avui hem comptat amb la visita de “Baby Sisters”, un duo humorístic i còmic format pel Lolo i el Charlie.