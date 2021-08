LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 04/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer si tenen mascotes, i si prefereixen un gos o un gat. Després d'això i de les notícies d'actualitat i esports hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui fa 44 anys que va morir el famós cantant cubà Antonio Machín. Seguidament hem entrevistat a la ginecòloga i Cap del servei d'Obstetrícia de l'Hospital Germans Tries, Carme Comas, per parlar sobre la violència obstetrícia i dels parts a casa. A posteriori, hem parlat sobre l'ús de la crema solar amb la Dra. Elena Arnal, dermatòloga i directora de la clínica Elena Arnal de Santander. Després hem fet una tertúlia amb tres persones grans, i hem tractat temes com les noves tecnologies, la difusió de la informació en la pandèmia i aprenentatges i nets, entre altres temes. També hem comptat amb la secció del Leo Margets, i després hem parlat amb Miki Esparbé, actor català amb una gran trajectòria professional en teatre, cinema i televisió. Seguidament hem tingut la secció de la Sol Aguirre, i per acabar, com cada dia, hem tingut la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció viral del dia.