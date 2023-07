La Brúixola 28/07/23

A 'La Brúixola d'estiu' tancarem aquesta setmana postelectoral parlant sobre verificació de dades amb Ona Sindreu de Verificat. Continuarem descobrint la història que s'amaga darrere de D'Artagnan i els tres mosqueters i sabrem si van existir o no de veritat. L'Àngel Lemus i l'Adrián Dolz ens porten una classe magistral sobre comunicació amb l'especialista en oratòria i filosofia, Edu Gratacós, que ens explicarà com hem de respondre comunicativament en diferents esferes del dia a dia. Continuarem parlant amb el periodista Damián Castañeda sobre lideratge en el món laboral. Per fer-ho, ens porta la Mar Fernández, experta en assessorament personal i executiu i Susana Sánchez, psicòloga del gabinet Rehder. En esport, Jordi Bayer i Marc Cassany ens parlen sobre esports de muntanya. Per acabar, la Valentina Torres ens parla sobre com la moda expressa qui som.