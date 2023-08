La Brúixola 04/08/23

Avui a “La brúixola d’estiu” ... Tota l'actualitat informativa i més. Coneixerem Able Human Motion, una start up que es dedica a crear exoesquelets robòtics per millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat física. Ho farem de la mà de Begonya Perdiguero. Parlarem també amb Niedziela Raluy, que representa la cinquena generació del Circ Raluy Legacy. Amb l'Adrián Dolz analitzem la notícia d'un youtuber japonès que declara haver-se convertit en animal. Analitzarem aquesta situació amb el psicòleg David Cueto. Avui parlarem també sobre esports de muntanya amb Jordi Bayer i Nacho Vallhonrat.