El Turisme es prepara per l’era post-Covid

Després d’un 2020 desastrós per al principal sector de la nostra economia, revisem com hauria de ser aquesta recuperació i què hauria d’aportar l’Administració i el sector privat per optimitzar aquest procés de ressorgiment del Turisme. Les claus d’aquesta nova etapa ens les dona Ricard Santomà, degà de la Facultat de Turisme Sant Ignasi, de la Universitat Ramon Llull.