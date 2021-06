La resistència als antibiòtics és avui una de les majors amenaces per a la salut mundial i la seguretat alimentària.

Això passa quan els bacteris muten (es transformen) i es tornen capaços de resistir els efectes d'un antibiòtic. Cada vegada que es pren antibiòtics, els bacteris sensibles moren. Però altres bacteris resistents poden créixer i multiplicar-se. Gràcies a Angelini Pharma Espanya parlem de la pandèmia per Covid-19 i del risc de pandèmia per infeccions per bacteris resistents. La filosofia dels PROA (Programes d'Optimització d'ús de Antimicrobians). La reducció d'estada hospitalària com a part de l'optimització d'ús d'antibiòtics i els beneficis per al pacient i del perfil de pacients en què és especialment important reduir de l'estada hospitalària. Ho comentem amb el Dr. Miguel Salavert, Cap de Infeccioses de l'Hospital la Fe de València