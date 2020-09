Una escola d'Esplugues, la primera en tornar a les aules de tota Espanya

Mestres i professors s’han incorporat ja a les escoles per preparar l’inici d’aquest nou curs del tot insòlit, després de mig any a casa per la pandèmia. Està previst que l’alumnat torni a les aules el 14 de setembre, una data inamovible segons ens explicaven ahir a La Ciutat des del Departament d’Educació. On ja han començat les classes és a l’American School of Barcelona, a Esplugues de Llobregat.

En aquest centre privat, el curs va començar ahir pels alumnes d’infantil i de primària i avui arrenca pels d’ESO i Batxillerat. Es tracta de la primera escola a tot l’Estat a començar el curs. Per fer-ho i per complir la seguretat d’alumnat i professorat, han posat en marxa un seguit de mesures específiques.