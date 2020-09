Un 70% de llars d’infants privades a Barcelona en risc de tancament si no arriben ajudes de l’administració

Les escoles obren les portes dilluns vinent, però les llars d’infants ja fa més d’una setmana que han tornat a l’activitat... ho han fet amb incertesa, i és que moltes famílies han decidit no portar als seus fills, cosa que afecta, especialment a les escoles bressol privades, que representen un 40% del total. Davant aquesta situació, fins al 70% de les llars d’infants a Catalunya podrien tancar en els propers mesos

Per evitar aquests tancaments, des del govern de la Generalitat s’han compromès a rescatar al sector amb una ajuda econòmica que podria arribar el proper mes de novembre. Així ho ha explicat, en declaracions a La Ciutat, la presidenta de l’associació catalana de llars d’infants, Conxita Pericò

Assegura Pericò que aquests diners ajuden, però que no són suficients i que el futur de les llars d’infants dependrà, en bona part, de que els nens hi vagin

Pericò demana també a l’administració altres ajudes, com per exemple, que es canviï la normativa per accedir a una subvenció d’entre 40 i 50 euros mensuals, que reben només un 40% de les escoles bressol constituïdes com a associacions sense ànim de lucre. Concretament demana que s’hi pugui accedir de forma generalitzada.