Turisme de Barcelona xifra en 10.000 milions d’euros les pèrdues d’aquest estiu i no preveu millores en la tardor

La temporada d’estiu ha estat desastrosa pel turisme amb pèrdues només a la ciutat de Barcelona de 10.000 milions d’euros i des del sector auguren que aquesta tardor no serà gaire millor. Segons ha explicat el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, al progama La Ciutat amb Mònica Günther, el sector confia en que les fires i congressos del 2021, com el Mobile World Congress, salvaran moltes empreses de la crisi, això sí, per aconseguir-ho demanen la complicitat de les administracions.

Després d’un estiu que començava prometedor però que es va torçar amb el rebrot de la tercera setmana de juliol, ara el sector del turisme afronta la tardor amb poques esperances ja que els congressos i fires que tradicionalment substitueixen al turisme vacacional o no se celebraran o bé s’aplaçaran fins al 2021.

Més optimista es mostra Eduard Torres de cara al 2021, on s’espera un gran nombre de fires i congressos com el Mobile World Congress, que ja ha estat confirmat. Torres demana prudència per que el que mana ara, recorda, és l’evolució del virus. D’altra banda, també reclama a les autoritats complicitat per tirar endevant el sector amb ajudes econòmiques per que les empreses puguin arribar a l’any vinent i destaca la importància de vendre bé la ciutat de Barcelona a l’exterior amb un clar missatge de que és una destinació turística segura.