Tret de sortida a BCNegra que enguany serà 100% online

Un dels detectius més famosos de la novel·la negra al nostre país, Pepe Carvalho, el famós personatge creat per Manuel Vàzquez Montalbán, tenia el seu despatx a la ficció situat a només uns metres del Tablao Flamenco Cordobés, a La Rambla de Barcelona. I allà és precisament on ahir es va presentar la BCNegra 2021.

El festival de novel·la negra per excel·lència de Barcelona arriba ja a la seva 16a edició i ho fa, com tota bona novel·la negra, amb un bon gir argumental. El festival tal i com estava previst fa uns dies no es pot realitzar per les restriccions fruit de la pandèmia i això ha obligat als organitzadors a reinventar-lo per poder mantenir la convocatòria. Així doncs, el festival BCNegra que comença avui manté els actes previstos però serà enguany 100% digital.