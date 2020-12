La situació als hospitals de la Cerdanya i el Ripollès, tensa però controlada

El programa La Ciutat ha parlat amb el director gerent de l’Hospital de Campdevànol, el doctor Joan Graner qui assegura que tot i les xifres, la situació s’està gestionant bé.

També assegura que no hi ha hagut cap brot entre els sanitaris del centre i que disposen del personal necessari com per atendre als 21 malalts covid ingressats actualment. Amb tot, considera que les mesures restrictives anunciades pel govern podrien haver arribat abans

Unes mesures que s’esperaven però que, amb tot cas, van agafar a tots per sorpresa. Així ho veu el doctor Xavier Conill, director general adjunt de l’hospital de la Cerdanya Sobre la vacuna que es començarà a aplicar diumenge a Catalunya, tots dos coincideixen a dir que els hauria agradat que la campanya comencés en aquestes dues comarques.