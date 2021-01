El Síndic recorda que assistir a la mesa electoral és una obligació legal

Un grup de persones que han estat cridades a les meses electorals el proper 14 de febrer han fet arribar una carta al Síndic de Greuges per expressar les seves queixes i per que es defensi el seu dret a la salut. Des del síndic recorden que anar a la mesa és una obligació legal i que si no s’està d’acord, s’ha de mirar cas per cas cada situació individual,és a dir, que una demanda col·lectiva no servirà de res.

De fet, fa dies que el síndic rep aquest tipus de demanda o preocupació de gent que ha estat cridada a mesa i la resposta és sempre la mateixa: la junta electoral de zona és qui decideix si les raons per no anar a la mesa són vàlides o no. A més, des del Sindic asseguren que en aquesta situació, s’ha de mirar cas per cas.

Des del síndic fa dies que diuen que celebrar ara eleccions en la situació epidemiològica actual no és adient, però recomanen als ciutadans cridats a la mesa que un boicot general no seria la opció correcta, ja que les eleccions es faran de totes maneres i de fet, recorden que no assistir-hi comportaria multes o fins i tot penes de presó d’entre 3 mesos i un any.