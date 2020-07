Serà l’estiu de la caravana?

Anar de càmping és una tendència a l'alça des de fa uns anys i aquest estiu, es perfila com una de les opcions estrella per passar l’agost.

Amb les restriccions, mesos aïllats, l'art d'improvisar i fugir de les aglomeracions sembla l'opció gairebé perfecte. Per això, alguns tallers han vist com arreglar furgonetes s’ha incrementat entre un 30 i un 40 per cent i les empreses de lloguer han mantingut les reserves durant el juliol i, a dia d’avui, tenen el cartell de complet per l’agost. Però, és símptoma de la situació generada per la Covid19 o anar de càmping ha arribat per quedar-se?

Hem parlat amb Víctor Lizancos, propietari de Cultura Camper, una empresa que transforma furgonetes i amb Úrsula Barri, cofundadora de l’empresa Cargoling que lloga caravanes.