“Èxit, on tot comença” és una història autobiogràfica on Roger Pera explica la seva extensa carrera professional, des que amb menys de 10 anys es va iniciar al teatre i al doblatge, tots els elogis i els èxits que va acumular. Però també explica el costat més fosc d’aquest èxit, com va estar molt a punt de perdre-ho absolutament tot per culpa de la droga. Un relat del que és l’addicció vista des de dins i que està escrit amb vocació d’ajudar a les persones que flirtegin amb les drogues.