Mestres interins perden la seva plaça a les escoles per estar de baixa per Covid19

Albert Majúa, mestre interí, ha denunciat a La Ciutat que se li va retirar la plaça que tenia assignada a una escola per estar en quarentena per tenir símptomes de coronavirus. El sindicat USTEC- Stes assegura que, com a mínim, a Catalunya hi ha una cinquantena de casos com el de l’Albert.

Després del primer dia d’escola, es mantenen les incògnites de com anirà el curs. Ja s’ha confinat una classe dels Maristes de Girona perquè un alumne ha donat positiu. Se sumen a les dues escoles que van començar el curs tancades per contagis de covid entre el professorat; i una tercera tancada també, però per una plaga de vespes.

Alguns mestres i professors interins, que fan substitucions, han perdut la plaça abans d'incorporar-se perquè estaven de baixa per la covid. És el cas de l’Albert Majúa, que ho ha denunciat a les xarxes i al programa La Ciutat.

Com el cas d’aquest mestre n’hi ha més, els sindicats calculen que hi ha una cinquantena de docents que han perdut la plaça per haver estat fent quarentena abans d’incorporar-se a les escoles.