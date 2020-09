Les universitats asseguren que es mantindrà el nivell acadèmic malgrat la pandèmia

Margarita Arboix, rectora de la UAB, Cristina Gelpó, vicerectora de la UPF i Mercè Puig, vicerectora de la UB, han passat per La Ciutat amb Mònica Günther per abordar com serà aquest curs a les universitats.

Tres de les principals universitats catalanes han explicat a La Ciutat com serà aquest curs acadèmic que comença en plena pandèmia. La UB, la UAB i la UPF es preparen per un curs híbrid, amb classes presencials i a distància. Però malgrat les circumstàncies, les tres universitats coincideixen a assegurar que el nivell d’excel·lència es mantindrà com en cursos anteriors.

Els estudiants de primer i d’últim curs seran els que més trepitgin la universitat. Totes les assignatures, o bona part d’elles, seran presencials, mentre que els de segon i tercer combinaran l’aula i les classes telemàtiques al 50%, segons ha explicat la rectora de la Universitat de Barcelona, Margarita Arboix. També assenyala que algunes pràctiques s’hauran de fer a casa, perquè no s’ampliarà la plantilla de professors.

En tot cas, asseguren que aquesta promoció no es ressentirà acadèmicament, perquè el nivell es mantindrà intacte. I aquesta nova normalitat, afectarà al número de matriculacions? L’Autònoma, la UB i la Pompeu són optimistes i afirmen que no hi haurà menys estudiants de grau. Una altra cosa és el que passi amb els màsters, ho ha explicat Mercè Puig, vicerectora de la UB durant la seva participació al programa La Ciutat.

Respecte les mesures de seguretat, a més del distanciament físic i el rentat de mans, la mascareta serà obligatòria tant a dintre com fora del campus.