Enguany a les festes de Gràcia no hi haurà concerts ni activitats de lleure pensades per a visitants. Seran unes festes pels veïns. Així ho ha afirmat Carla Carbonell en una entrevista al programa La Ciutat qui ha demanat que “els qui no viuen a Gràcia, que no vinguin per les festes, que les gaudeixin per internet”.

Carbonell ha parlat també de la mesura que s’ha pres d’eliminar el concurs de guarnits dels carrers, segons Carbonell ha estat una mesura fácil de prendre, però en qualsevol cas ha afirmat que “hi haurà guarniment, però aquest será simbòlic”.

La presidenta de la Federació de la Festa Major de Gràcia ha explicat també que les tecnologies tindran una important presència a les festes d’enguany perquè s’intentarà que tots aquells veïns de fora del districte de Gràcia puguin gaudir al màxim de les activitats de forma telemàtica.

Pel que fa el pregó, aquest 2020 s’ha volgut homenatjar al sector sanitari que està vetllant per la nostra salut durant la pandèmia per això les pregoneres d’enguany seran Elvira Bise, metgessa anestesista vinculada a l'Hospital de l'Esperança i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona; Xènia Sist, infermera doctora, adjunta a la direcció del pavelló del Guinardó i Maite Fabregat, infermera del CAP Vila de Gràcia.