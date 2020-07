La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha lamentat la falta de coherència i claredat pel que fa els missatges contradictoris que arriben per part del Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona sobre com gestionar els rebrots de coronavirus a la capital catalana.

La situació actual pel que fa la pandèmia és molt difícil, però malgrat aquesta circumstància, la Síndica considera que no s’estan fent bé les coses sobretot pel que fa la manca de coherència entre les recomanacions de la Generalitat i les de l’Ajuntament.

En aquest sentit, la defensora dels barcelonins ha demanat a les administracions que governen Barcelona i Catalunya que prenguin decisions i que aquestes siguin clares i coherents.

Davant els rebrots de covid19 i la presència de coronavirus encara al nostre territori, la síndica demana que tota la ciutadania posi de la seva part també per frenar els contagis, “que segueixin les recomanacions, evitin aglomeracions i es posin la mascareta”.

D’altra banda, Vilà també ha manifestat la seva disconformitat amb el fet que no s’estiguin fent proves PCR a les persones que arriben a Barcelona des d’altres territoris. “L’aeroport no està fent proves ni a l’entrar ni al sortir de la ciutat i això costa d’entendre”, ha dit la Síndica de Greuges i ha afegit que aquesta seria una bona mesura a implantar per tal de controlar que no arribi el virus a través dels visitants.