La Síndica de Greuges de Barcelona avala la inclusió de la nova taxa del servei de recollida de residus

Després de l’estudi realitzat per la defensora, cal valorar que la nova taxa té per objecte imposable la recollida de residus municipals generats als domicilis particulars, no el seu tractament. Fins al moment de la seva implantació, l’Ajuntament de Barcelona no liquidava cap import per aquest concepte.

Aquesta nova taxa s’agrega en el rebut de l’aigua a la ja coneguda taxa metropolitana de tractament de residus municipals. Una taxa té per objecte la recollida domiciliària dels residus i una altra el seu tractament posterior. Per tant, no es tracta d’una doble imposició tributària ni d’una taxa que cobri dues vegades el mateix, si bé és cert que es cobra dins el rebut de l’aigua i l’import és calculat en funció del consum.

La síndica ha comprovat que aquesta nova taxa s’ajusta al marc normatiu local, regional i europeu. Concretament, s’adequa a la declaració Noves polítiques municipals i metropolitanes en la recollida de residus, aprovada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i actua en compliment de la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa sobre residus, així com amb el Programa general de prevenció i gestió de residus de Catalunya 2020 (PRECAT20).

No obstant, la Síndica de Greuges de Barcelona recorda a l’Ajuntament de Barcelona que una bona Administració és aquella que comunica a la ciutadania d’una forma clara i precisa la informació municipal que esdevé una novetat per a la població, com és el cas d’aquesta taxa.