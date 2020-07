CADA MIGDIA, A ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Avui parlem de com està afectant als negocis de luxe del Passeig de Gràcia la falta de turisme a la ciutat. Entrevistem César Andrade i Carles Freixa per parlar del llibre “El rei, diario de un Latin King”. Edu Pascual ens porta propostes d’oci familiar.