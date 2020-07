CADA MIGDIA, A ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Avui parlem amb el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, de com serà la festa del llibre i la rosa al carrer el proper 23 de juliol. Entrevistem la periodista Ana Basanta i l’empresaria Patricia Polvora per parlar del llibre “Doctor, no voy a rendirme”. El xef Davide Tenconi ens parla de com cuinar el verat de quatre maneres diferents.