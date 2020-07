CADA MIGDIA, A ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Avui parlem amb el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de la Vall d’Hebron sobre els rebrots a Barcelona i l’Hospitalet. Entrevistem la presidenta de la Federació de la Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, per parlar de com seran les festes de Gràcia d’aquest 2020. Fabiana Finetto ens parla de com ha canviat la comunicació de les marques de moda de la mà de l’experta en comunicació Nuria Mañé. Davide Tenconi ens dona dues receptes originals per preparar musclos. Didac Valera ens parla de com afecta la canícula al nostre hort urbà.