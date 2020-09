Eserp aposta per la formació híbrida en temps de pandèmia

​Jesús López, director de graus d'Eserp ha explicat a La Ciutat que l'escola de negocis ha optat per fer grups d'alumnes que faran formació presencial o telemàtica de forma alterna per tal de garantir les mesures de seguretat sanitària pel covi19.

Dels moments de crisi és d’on sorgeixen les millors oportunitats, si es saben buscar. I un moment com el que estem vivint és perfecte per aprofitar les oportunitats i formar-nos, adquirir coneixements que ens actualitzin i ens serveixin per tot el que vindrà. Per aquest motiu, a Onda Cero Catalunya estem celebrant la Setmana de la Formació.

Eserp està especialitzada en la formació en l'àmbit dels negocis i el dret, amb una metodologia de treball basada en el mètode del cas pràctic.

A més, tal i com ha explicat Jesús López a La Ciutat, Eserp posa molt d'ènfasi en la sortida professional dels seus alumnes, proporcionant-los contacte directe amb empreses que busquen els seus perfils.