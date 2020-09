Ernest Maragall: “Calen mesures més concretes per combatre la contaminació a Barcelona”

Aquest dimarts van entrar en vigor les sancions als vehicles contaminants que circulin per la Zona de Baixes Emissions... una mesura que l’ajuntament considera que va en la bona línia però que encara veu insuficient. Del mateix parer és el president d’ERC al consistori, Ernest Maragall, que creu que mesures com aquesta ens han de fer veure cap a on s’ha de dirigir la ciutat de Barcelona

El líder dels republicans considera que la capital catalana no pot continuar amb un model d’ocupació de la ciutat amb vehicles contaminants i que calen mesures estructurals per revertir aquesta situació, com més inversió en transports públics, carrils o park and ride, els aparcament situats a les perifèries de les ciutats que incentiven l’ús del transport públic per accedir-hi. Maragall considera que tot plegat, ara és més necessari que mai amb la situació actual d’emergència sanitària. Sobre l’inici escolar, Maragall deixa clar que el risc 0 no existeix, però assegura que les escoles de Barcelona són segures i que la feina per garantir la tornada a les aules s’ha fet bé.